Adeus à Betty White: Ryan Reynolds e outros famosos lamentam morte da atriz

Steve Martin twittou: "Em 1974, eu fazia um show obscuro de abertura da [cantora] Linda Ronstadt no Troubadour em Los Angeles. Passando pelo saguão antes do show, vi Betty White e seu marido Allen Ludden esperando na fila. Eu amei Betty White, então fui até eles: 'Estou muito honrado em conhecê-los.' E então eu disse: 'Linda não é ótima?' Ela disse: 'Viemos ver você'. Eu Disse porque?' "Porque soubemos que você era engraçado." Eu me enchi de alegria. "

Jennifer Love Hewitt, que trabalhou com White em Hot in Cleveland, The Client List e o filme Hallmark de 2011 The Lost Valentine, compartilhou uma mensagem emocionada em vídeo no Instagram, dizendo: "Quando eu era criança, assistia The Golden Girls com minha avó e eu me apaixonei por Betty White e então comecei a trabalhar com ela e me apaixonei por ela de verdade. E eu tive a maior honra e o maior prazer de ser muito próxima dela e chamá-la de amiga. Uma das minhas melhores amigas. "

Ela continuou: "Ela era tudo o que você queria que ela fosse e muito mais. Portanto, honre-a rindo e bebendo vodca - porque ela adorava vodca e jogando Scrabble - porque ela adorava jogar Scrabble e assisti-la no Golden Girls e tudo mais, as coisas incríveis das quais ela fazia parte. Abrace seus animais porque ela os amava mais do que tudo no mundo. Srta. Betty White, você agora é meu anjo e eu te amarei pra sempre."