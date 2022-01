Regozijado: O ano de Gil do Vigor, em fotos

Ele ensinou o Brasil inteiro a vigorar com muito carisma e conhecimento. Gilberto Nogueira entrou no Big Brother Brasil 21, da TV Globo, como um economista desconhecido e saiu como uma das personalidades mais amadas do Brasil, o nosso Gil do Vigor.

Relembre, em fotos, os melhores momentos do ano de Gil do Vigor.

Com apenas 2 dias de Big Brother Brasil, Gil alcançou 1 milhão de seguidores no Instagram — e ganhou até artes dos fãs.