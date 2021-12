Atriz Betty White morre aos 99 anos

A atriz começou sua carreira em Hollywood no curta de 1945, Time to Kill, e na série de TV Hollywood on Television. Em 1952, White conseguiu seu primeiro grane papel na série Life With Elizabeth, sendo a protagonista por três anos e aparecendo em mais de 40 episódios.

Após várias décadas, White continuou a fazer sucesso na série The Mary Tyler Moore Show e depois no The Betty White Show. Em 1985, White começou seu icônico papel como Rose em The Golden Girls, que foi transmitido até o ano de 1992. Depois ela interpretou a personagem por mais um ano em The Golden Palace.