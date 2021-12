Confira 5 barracos que agitaram o Brasil em 2021

A Fazenda 13

Fogo no feno! Dentro de A Fazenda 13, reality show da Record TV, várias desavenças começaram a surgir. Rico Melquiades e Solange Gomes foram dois dos participantes que mais causaram com os outros colegas de confinamento, com direito a troca de ofensas e gritarias.

Já Dayane Mello, que se aproximou do ex-De Férias com o Ex no início da atração, aos poucos virou sua inimiga na sede. A modelo, ou ‘cobra caninana', estava tão brava com o peão que pegou uma faca e rasgou o casaco favorito do participante, que, no fim das contas, foi o grande campeão do programa.