Kim Kardashian compartilha mensagem misteriosa sobre ser "mais forte e corajosa"

Kim aparentemente seguiu em frente após o relacionamento e agora está namorando o comediante do Saturday Night Live, Pete Davidson.

O par foi visto recentemente saindo de um cinema de Staten Island com o ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, após assistir ao novo filme de Lady Gaga, House of Gucci. Uma pessoa que estava no local tirou uma foto com Pete e disse ao E! News que ele é muito amigável.

E apesar de Kim ter voltado para a Califórnia para passar o Natal com suas crianças e o resto da família Kar-Jenner, Pete pode passar o Ano Novo com amada. De acordo com uma fonte próxima da fundadora da SKIMS, "Kim e Pete têm muitos planos e as coisas estão indo bem. Ela até considerou apoiar ele em Miami no Ano Novo. Ele disse para ela que adoraria isso".