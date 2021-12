Famosos lamentam morte de Maurílio

Após duas semanas internado, o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, faleceu nesta quarta-feira, 29. Com 28 anos, o sertanejo foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar, após sofrer três ataques cardíacos. A partida de Maurílio foi lamentada por amigos, familiares e fãs nas redes sociais.

O velório do sertanejo aconteceu na tarde desta quinta-feira, 30, na Câmara de Vereadores de Imperatriz, no Maranhão. Aberto ao público, o sepultamento contou com a presença de fãs e familiares. Luiza, dupla do cantor, estava especialmente emocionada.