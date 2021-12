Tadeu Schmidt dá spoilers do BBB 22: “Líder com mais privilégios”

Contando os dias! Tadeu Schmidt deixou os telespectadores ainda mais curiosos ao aparecer em um vídeo com spoilers do BBB 22, reality show da TV Globo, nesta quinta-feira, 30. Na publicação, Tadeu Schmidt soltou algumas dicas do que vem por aí na nova edição da casa mais vigiada do Brasil.

O novo apresentador do programa exibiu cartazes com frases como "Um líder com mais privilégios", "Bate e volta? #VaiTer", "Tem gente nova e novidades na #RedeBBB" e "Um botão novo para ser usado… Ou não".

Enquanto isso, ele brincou com a questão de não poder liberar mais informações sobre a atração. "Gente, desculpa, eu queria muito adiantar umas novidades para vocês, contar algumas coisas que descobri, mas não me deixaram contar nada", disse ele.