Luísa Sonza e Vitão negam boatos de reconciliação

Luísa Sonza e Vitão desmentiram os rumores de que estariam se reconciliando. Após circular na web boatos de que os dois teriam reatado o namoro — e iriam até passar o réveillon juntos — os cantores se manifestaram. Luísa e Vitão afirmaram, ao Hugo Gloss, que são amigos, e que apesar de estarem na mesma cidade para a virada do ano, irão comemorar separados.

A informação foi divulgada pela coluna do Leo Dias. O jornalista afirmou que os dois estariam hospedados no mesmo condomínio, em Florianópolis. Moradores teriam reconhecido o espaço, chamado de Costão Golf, devido a Stories postados pelos artistas no Instagram.

No entanto, Luísa afirmou que está em Santa Catarina para passar a virada de ano com a família, enquanto Vitão tem shows marcados no estado.