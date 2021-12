Viih Tube confirma que já ficou com Arthur Picoli: “Não deixei passar”

Nos stories do influenciador Álvaro Xaro publicados nesta quinta-feira, 30, Viih Tube confirmou que ficou com Arthur Picoli. O registro em que Viih Tube admite a troca de beijos foi feito enquanto os três aproveitavam uma festa em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

"Viih Tube, você já pegou o Arthur?", perguntou Alvxaro, nome pelo qual é conhecido. Como resposta, a ex-participante do BBB 21, reality show da TV Globo, fez que sim com a cabeça.