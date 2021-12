Gil do Vigor pede ajuda dos fãs para encontrar um amor

Gil do Vigor está solteiro, mas não por vontade própria. Junto com outros ex-BBBs, o economista participou da edição desta manhã do Mais Você, programa da Rede Globo. Quando o foco da conversa virou vida amorosa, Gil afirmou que quer muito namorar, "só que o povo se assusta". O influencer chegou a pedir um quadro no programa para arrumar um amor. Quem assistiria?

Além de Gil, Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa também compareceram ao especial da Ana Maria Braga, para discutir a importância do reality em suas vidas. Juliette, campeã da edição de 2021, participou por vídeo.

Ao afirmar que estava solteiro, a apresentadora brincou que Gil "só gosta da cachorrada", em referência ao bordão do economista.