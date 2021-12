Empresária das Kardashians, Angela Kukawski, é assassinada de forma brutal

Angela Kukawski, uma empresária que tinha as Kardashians entre suas clientes, morreu aos 55 anos após um suposto assassinato, segundo a polícia.

De acordo com o Departamento da Polícia de Los Angeles, as autoridades começaram uma investigação após Kukawski ser encontrada morta em seu carro no dia 23 de dezembro, em Simi Valley, Califórnia.

Em um comunicado, a polícia disse que Kukawski foi declarada desaparecida no dia 22 de dezembro. Os investigadores acreditam que ela foi assassinada por seu namorado de 49 anos, Jason Barker, na casa deles em Sherman Oaks, antes de seu corpo ser transportado para Simi Valley dentro do veículo dela.

Sites sobre as prisões dos Estados Unidos afirmam que Barker foi preso no dia 23 de dezembro, em conexão com o caso. No dia 28 de dezembro, ele foi acusado de assassinato com malícia e de tortura "com a intenção de causar dor e sofrimento cruel e extremo com o propósito de vingança, extorsão, persuasão e para um propósito sádico, infligindo grandes lesões corporais", de acordo com documentos obtidos pelo E! News.