Sofia Vergara posta stories ao som de música de Anitta e Pedro Sampaio

Funkeira que chama? Nesta quarta-feira, 29, Sofia Vergara publicou um stories com a música No Chão Novinha de fundo, feat entre Anitta e Pedro Sampaio. No post, Sofia Vergara faz um ‘look do dia' com um visual poderoso.

Colombiana, a estrela da série Modern Family, da ABC, que exibiu sua última temporada em 2020, fez muito sucesso no seu papel como Glória, e, aos 49 anos, é considerada uma das artistas de televisão mais bem-sucedidas dos últimos tempos.