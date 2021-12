Brasileira Grag Queen é a primeira vencedora de competição internacional

A brasileira Grag Queen foi a grande vencedora do Queen of The Universe, reality show internacional da franquia RuPaul's Drag Race. Após dar um show de talento, personalidade e carisma do programa da Paramount+, Grag Queen levou para casa R$ 1,4 milhão. Ícone!

Para a grande final, Grag interpretou a canção Rise Up, de Andra Day. Anteriormente, a artista havia deixado os jurados de queixo caído com uma performance de Girls Just Wanna Have Fun, da Cindy Lauper. Até o hino nacional brasileiro a queen teve que interpretar — e ela arrasou!