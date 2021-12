Kéfera brinca sobre seu bronzeamento artificial: “Eu fiquei muito laranja”

Muito ativa no seu perfil do Instagram, Kéfera também falou a respeito do que planeja para a sua carreira para o próximo ano. Aos 28 anos, ela é conhecida pelo seu jeito bem-humorado, que, além do conteúdo produzido na internet, lhe rendeu diversos trabalhos no teatro, televisão e cinema.

"Preciso finalizar uma série que comecei antes da pandemia, com direção do Pedro Vasconcellos. Uma adaptação do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Faço uma personagem bem engraçada, bem perua, bem cômica. Tenho outros projetos de filmes e séries, mas ainda há muita instabilidade", completou.