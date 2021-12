Camilla de Lucas posta desabafo após ser retirada de time de apresentadores

Poucas horas após anunciar Camilla de Lucas como uma das apresentadoras do BBB: a Eliminação, o Multishow emitiu uma errata afirmando que, na verdade, o posto seria ocupado por Ana Clara, ao lado de Bruno de Luca. Na tarde desta quarta-feira, 29, Camilla fez um longo desabafo nas redes sociais expondo traumas do passado e falando sobre aceitação.

A ex-BBB iria substituir Viviam Amorim no programa da Multishow do ano que vem, uma vez que a atual apresentadora está afastada devido a gravidez. No entanto, horas depois, a emissora anunciou que quem comandaria o programa ao lado de Bruno de Luca seria Ana Clara, atual apresentadora do Rede BBB, da Globoplay.