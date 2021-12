Relembre a trajetória do cantor Maurílio na música sertaneja

De Imperatriz, no Maranhão, o artista cursava ciências contábeis quando descobriu que sua verdadeira paixão era a música. O cantor formou a parceria musical com Luiza em 2016, e, ao longo dos últimos anos, os dois foram conquistando o seu espaço no mercado sertanejo.

Já em 2017, lançaram o primeiro DVD, chamado Luiza e Maurílio Ao Vivo. No mesmo ano, cantaram ao lado de Jorge, da dupla com Mateus, na faixa intitulada Nega. Em 2018, decidiram gravar o disco Ao Vivo em Imperatriz, em referência ao local onde se conheceram.

Os músicos também gravaram outras canções de sucesso como Deixa a Menina, com Maiara e Maraisa, Licença aí, Não dá para continuar, com João Bosco e Vinícius e Furando o Sinal, ao lado de Marília Mendonça, que morreu em um trágico acidente aéreo no último dia 5 de novembro.