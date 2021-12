Simone, da dupla com Simaria, mostra nova casa temática em Orlando: “Não desistam”

Por meio do seu canal oficial no YouTube, Simone, da dupla com Simaria, fez um tour pela sua casa nova em Orlando. No vídeo, Simone mostrou detalhes dos cômodos, que chamaram a atenção por serem temáticos, desde a elementos de Harry Potter, Disney e até mesmo o universo da Marvel.

A cantora sertaneja, que conta com mais de quatro milhões de inscritos no perfil e posta vídeos semanalmente por lá, dividiu a mais recente conquista com os fãs e também conheceu o imóvel pela primeira vez enquanto filmava.

"Essa casa aqui é nossa segunda em Orlando. Quando viemos aqui olhar, era só terreno. Depois de 10 meses estamos voltando para receber mais um presente de Deus nas nossas vidas", disse a artista.