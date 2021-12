Luana Piovani sobre suposta ida de Pedro Scooby ao BBB 22: “Não me comunicou”

Luana Piovani falou a respeito da suposta participação de Pedro Scooby no BBB 22, reality show da TV Globo, para o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles. Segundo Luana, que tem três filhos com Pedro, ele não a informou de nada até o momento.

"Ele não me comunicou. Não posso saber da vida do pai dos meus filhos por coluna. Não sei de nada, então não vou opinar", comentou a atriz, que é mãe de Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6.