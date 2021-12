Tatá Werneck e Anitta brincam com previsões astrológicas para 2022

Já Anitta revelou aos seguidores do Twitter que pesquisar as previsões para o ano seguinte é sua atividade favorita do período. Dessa vez, contudo, a cantora não gostou nada do que viu.

"Já não gostei, porque falou que eu vou fazer mais sucesso ainda, ainda mais dinheiro, mas vou cair no fundo do poço da carência", brincou a funkeira.