Shows de Zé Felipe são cancelados após diagnóstico de pneumonia viral do sertanejo

O sertanejo também está afastado de sua filha de seis meses com a influenciadora Virginia Fonseca, Maria Alice. A bebê está na casa dos avós desde domingo, 26, e o artista está isolado ao lado da mulher.

No seu perfil do Instagram, o filho do cantor Leonardo publicou uma foto ao lado de Virginia, em que os dois demonstram estar sentindo falta da pequena. "Saudade da nossa tutti", escreveu ele na legenda.