Mara Maravilha justifica comentário sobre Galisteu: “Não fiz nada demais”

Mara Maravilha fez uma live no Instagram nesta terça-feira, 28, para responder às declarações de Adriane Galisteu. A apresentadora da Record TV descreveu Mara como "pessoa desnecessária" após a cantora a chamar de "nariguda" em um programa de TV. Maravilha afirmou que a reação da colega foi desnecessária, e que tudo não passou de uma brincadeira.

"Não pode falar mais nada, o que a gente fala é interpretado de outra forma. Essa da Galisteu é um basta", declarou Mara. "Qual é o problema de ser nariguda? Eu também sou. Qual é o problema de ter um bumbum grandão igual a Jojo Todynho?", perguntou a apresentadora.

Maravilha explicou que o comentário aconteceu em uma dinâmica do Programa do Silvio Santos, no SBT.