Camilla de Lucas é confirmada como apresentadora do “BBB – A Eliminação” de 2022

Mais uma novidade do BBB 22, reality show da TV Globo! A emissora confirmou que Camilla de Lucas estará à frente do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, ao vivo, junto com Bruno de Luca, nesta terça-feira, 28. Na atração, que estreia dia 19 de janeiro, Camilla de Lucas fará entrevistas com os eliminados da semana.

Essa não é a primeira vez que a vice-campeã do Big Brother Brasil irá arrasar como apresentadora, já que ela também foi responsável por cobrir os bastidores do The Masked Singer Brasil, show de talentos musical transmitido no canal líder de audiência.

A influenciadora entrará no lugar da ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim, que anunciou que está grávida de seu primeiro filho em agosto deste ano e fez parte do programa desde a edição de 2020.