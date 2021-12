Luana Ramos, esposa de Maurílio, posta “carta aberta” após piora de saúde do cantor

Com o atual quadro de saúde do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, Luana Ramos, sua mulher, publicou uma "carta aberta" no seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 29. No texto, a esposa de Maurílio falou sobre o momento delicado e pediu forças para Deus.

"Hoje Maurílio não teve um dia bom Senhor, mas venho te agradecer por ele estar aqui. Obrigada Jesus por mais um dia! Obrigada por cuidar de nós, obrigada por nos fortalecer! Ontem li palavras de cura, de fé e hoje pela manhã sonhei que visitava o Maurílio na UTI, ele estava acordado, tranquilo, sorrindo..O Senhor sempre nos prepara.. Quando a notícia veio, estávamos tranquilas, eu e minha sogra.. E assim permanecemos, com uma calma que não sabemos explicar, apenas sentir. Com a certeza de que é apenas um obstáculo na caminhada, que Maurílio vai superar, já superou!", escreveu ela.