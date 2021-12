Dior adia lançamento de colaboração com Travis Scott após tragédia em Astroworld

(Photo by Rick Kern/Getty Images)

No começo de dezembro, o Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris confirmou em um relatório obtido pelo E! News que 10 fãs que estavam no local morreram de asfixia por compressão. A morte de todos eles foi listada como um "acidente".

Desde que a tragédia aconteceu, a marca Anheuser-Busch anunciou que vai parar de vender sua colaboração com o rapper, assim como a Nike também adiou o lançamento de sua coleção com Travis. O astro também foi retirado do lineup do Coachella 2022, de acordo com a Variety.

Em uma entrevista para Charlamagne tha God, lançada no Youtube no dia 6 de dezembro, Travis falou sobre a tragédia e afirmou que vai se "certificar de que isso nunca aconteça de novo".

"Os fãs vem para o show para ter uma boa experiência", disse ele. "Eu tenho a responsabilidade de descobrir o que aconteceu aqui, a responsabilidade de descobrir uma solução e com sorte, isso dê um primeiro passo para nós como artistas, tendo mais conhecimento sobre o que está acontecendo".

O rapper de "Sicko Mode" disse na época que estava trabalhando em uma iniciativa com a United States Conference of Mayors para prevenir que esse acidente aconteça novamente em futuros shows.

Travis está enfrentando 11 processos na justiça por pessoas que foram afetadas pela tragédia.