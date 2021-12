Glória Perez posta homenagem pelos 29 anos da morte de Daniella Perez

Glória Perez usou as redes sociais nesta terça-feira, 27, para homenagear a filha, Daniella Perez, no aniversário do falecimento da jovem, que aconteceu 29 anos atrás. Glória emocionou os seguidores ao compartilhar um registro ao lado da filha.

"O tempo não ameniza nada. Nem a dor, nem a revolta pela impunidade dos assassinos. Sim, psicopatas não são figuras da ficção, eles estão entre nós. E ganância mata", disse a autora, no Instagram.

Com apenas 22 anos, Daniella foi assassinada a tesouradas por Guilherme Pádua, seu par romântico na novela De Corpo e Alma, da TV Globo, em 1992. Pádua teve ajuda da ex-mulher, Paula Nogueira Peixoto. As motivações para o crime teriam sido a vontade do ator de ter mais espaço na trama e o ciúmes de Paula. Ele foi condenado a 19 anos de prisão, mas foi solto em 1999.