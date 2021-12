Juliette revela cor da calcinha que usou no réveillon do ano passado

Juliette revelou a cor da calcinha que usou no réveillon do ano passado para conquistar tanto sucesso em 2021. Em comentário no perfil de humor do Instagram, Otariano, Juliette chocou os fãs ao confessar que toda a transformação e fortuna que a diva vivenciou no ano foi fruto de uma simples calcinha bege! Anotaram, né?

"Em 2020 devido à pandemia, Juliette teve que fechar seu negócio e teve que recorrer ao auxílio emergencial. Esse ano, ela ganhou o BBB e faturou R$ 45 milhões após o programa. ARRASOU! Agora a pergunta que não quer calar: qual a cor da calcinha que ela usou no réveillon?", escreveu o perfil.

Sem cerimônia e em meio a risadas, Juliette respondeu às dúvidas dos internautas: bege.