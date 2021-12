Ex-participante do Casamento às Cegas é expulso de balada por sexo no banheiro

Thiago Rocha, ex-participante do reality show da Netflix, Casamento às Cegas, foi flagrado tendo relações sexuais no banheiro de uma casa nortuna em Florianópolis, no último domingo, 26. Em vídeo divulgado pela coluna Léo Dias, no portal Metrópoles, o catarinense aparece discutindo com os seguranças da balada após ter sido expulso. No Instagram, Thiago confirmou o episódio.

"Ontem fui pra uma baladinha aqui em Floripa com uns amigos meus, conheci uma menina. A gente se pegou, se beijou, o clima esquentou, e os dois resolveram ir para o banheiro fazer sexo. Aconteceu. Não foi a primeira e nem vai ser a última. Quem nunca, né?", começou o paraquedista.

Thiago explicou as cenas que mostram tentativa de agressão aos seguranças do estabelecimento: após ter sido flagrado, o ex-Netflix foi retirado a força do local. "Infelizmente, vieram aí acompanhando os seguranças, que presenciaram, abriram a porta e queriam me tirar para fora pelado de tudo quanto é jeito. Acho que eles queriam me ver pelado, só pode", disparou.