João Guilherme é condenado em processo sobre traição à Larissa Manoela

O problema é que no mês passado João foi ao PodCats, o podcast apresentado pela cunhada dele Virgínia Fonseca e por Camila Loures. Durante a participação no programa ele disse "Eu traí a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Não sei se foi por causa disso [que terminamos]. Ela me perdoou. Não lembro, faz muito tempo", completou.