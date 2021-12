Por que Kanye West comprou casa do outro lado da rua da ex Kim Kardashian

Instagram / Kim Kardashian

Parece que o pai de quatro filhos tem a intenção de ficar perto dos herdeiros enquanto colocou à venda seu Monster Lake Ranch, em Cody, Wyoming, por US$ 11 milhões em outubro.

Dito isso, Ye mantém a propriedade do Bighorn Mountain Ranch perto de Greybull, Wyoming. De acordo com a lista de propriedades, o rancho tem "cabanas e alojamentos excelentes, colinas cobertas de grama e prados cortados por profundos desfiladeiros cobertos de árvores e repletos de caça blefes", além de um heliporto.

Quanto à Kim, que está namorando Pete Davidson, ela é a dona da mansão Hidden Hills que ela e Ye compraram em 2014, onde ela mora atualmente. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News em outubro, a dona da Skims pagou a Ye US$ 23 milhões pela casa depois que eles se separaram, com $ 20 milhões cobrindo a própria propriedade e US$ 3 milhões pelo conteúdo interno.