Tiago Leifert se pronuncia sobre polêmica com Ícaro Silva em vídeo

Tiago Leifert se pronunciou sobre polêmica com Ícaro Silva, nessa segunda-feira, 27. Através de vídeo no Instagram, Tiago disse que "foi atacado" por causa de sua "religião" e sua "família".

"Oi, acho que vocês já devem estar de saco cheio do assunto, talvez não queiram assistir esse vídeo, tudo bem, não tem problema. Eu demorei mesmo para vir aqui, acho que perdi o timing do assunto. Mas é que esses últimos dias foram importantes para esfriar a temperatura e para eu me acalmar também, porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio, uma constatação simples até de como as coisas funcionam. Mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, catapultado para lugares que eu desconheço e não foi o que eu falei. E vocês que me seguem sabem que não foi o que eu falei, mandaram mensagem", iniciou ele.