Adriane Galisteu rebate Mara Maravilha que a chamou de “nariguda”

A apresentadora Adriane Galisteu rebateu um comentário de Mara Maravilha, que a chamou de "nariguda" no último domingo, 26. Galisteu usou o Instagram para falar com os seguidores e, sem citar o nome de Mara, disse que é feliz com a própria aparência, caso contrário não saberia lidar com comentários de "pessoas desnecessárias".

Com uma fala sobre auto estima, a apresentadora de A Fazenda 13, da Record TV, refletiu sobre a cobrança sobre a beleza perfeita. "Eu e meu nariz mais uma vez....Você já se perguntou por que se cobra tanto e encontra tanto defeito em si mesmo? Pelo simples fato de dar ouvidos para terceiros. Você se importa muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer", começou ela.

Galisteu seguiu falando sobre como as redes sociais aumentam a pressão por um padrão de beleza. " No tempo em que vivemos onde a internet tem um peso muito maior em nossas vidas, precisamos estar de bem com a gente mesmo para passar por coisas e pessoas desnecessárias, lidar com comentários sobre nós o tempo inteiro. Se amar do jeito que você é, com seus defeitos e qualidades é o primeiro passo", seguiu.