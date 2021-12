Kéfera erra mão no bronzeamento artificial e vira piada de Caio Castro

Kéfera investiu no bronzeamento artificial para curtir a viagem de fim de ano com os amigos, mas o resultado não ficou lá essas coisas. A influencer, que aterrissou em Morro de São Paulo, na Bahia, nesta segunda-feira, 27, foi alvo de piadas dos colegas por sua coloração nada natural — inclusive Caio Castro. "Está todo mundo bonito e eu estou laranja", brincou Kéfera, no Instagram.

O ator compartilhou um clique ao lado dos companheiros de viagem — e não deixou a tonalidade alaranjada de Kéfera passar despercebida. "Melhor que gastar gasolina do jato, é a sua amiga oferecer o dela por conta, e pagar bronzeamento para... Ah, não, foi só para ela :) ficou massa, valeu pela gentileza, Kéfera", brincou ele, na legenda da foto.

A YouTuber repostou a foto dos amigos e brincou: "Já foram humilhadas por estarem laranjas hoje? Eu já, obrigada, Caio Castro", escreveu. Tadinha!