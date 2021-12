Alice Braga afirma que número de seguidores é critério para seleção de atores

Alice Braga revelou nova diretriz utilizada pelas produtoras no teste de elenco: número de seguidores nas redes sociais. Em conversa no podcast Trip Fm, Alice Braga criticou o método das produções nacionais e internacionais, que deixa atores iniciantes e desconhecidos de fora do mercado.

"Na minha geração, existe essa demanda da mídia social. De você ter que ter um Instagram, seguidores. Inclusive, é um problema isso para vários atores porque começaram a pedir número de seguidores para fazer um teste", contou a atriz, de 38 anos.

"Isso é um absurdo, não deveria ser medida para fazer qualquer coisa", refletiu a atriz. "Existe essa demanda do imediatismo, das pessoas quererem saber sobre a vida pessoal. Quase vira uma função do ator também, ficar dando mais informação ao público, independente de você falar sobre um filme ou não", opinou ela.