Gloria Groove é a grande vencedora do Show dos Famosos

Gloria Groove foi a grande campeã do Show dos Famosos, quadro do programa dominical da TV Globo, Domingão com Huck. Após conquistar o público com performances de cair do queixo semana após semana, a homenagem à Jennifer Lopez deste domingo, 26, consagrou Gloria Groove como a campeã da temporada.

A drag competiu com Wanessa Camargo, que interpretou Britney Spears; Vitor Kley, que escolheu homenagear Adele; e Robson Nunes, que representou o cantor Wilson Simonal. A decisão foi acirrada — os responsáveis pelo desempate foram os espectadores.

Na apresentação, a Lady Leste reproduziu um medley performado por J-Lo no Super Bowl de 2020. Jenny From The Block, Get Right, My Love Don't Cost a Thing e On The Floor foram os hits apresentados pela drag — e ela arrasou!