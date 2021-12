Felipe Neto rebate ataques após desabafar nas redes: "Gente mal-amada"

Felipe Neto usou as redes sociais para fazer um desabafo misterioso na madrugada desta segunda-feira, 27. No entanto, o influencer foi surpreendido com críticas e ataques de ódio após as declarações. Ao ser chamado de "biscoiteiro", Felipe Neto se defendeu no Instagram: "Gente mal amada", escreveu ele.

O YouTuber não deu detalhes sobre a situação que está passando, mas, pelos stories, pediu tempo e espaço aos seguidores para que tudo melhorasse.

"Por favor, as coisas vão se ajustar. O tempo sempre resolve tudo. Mas eu preciso desse tempo. Preciso que todo mundo respeite, se afaste e deixe as coisas que tiverem que acontecer, aconteçam. Por favor, parem com teorias, não acreditem em ninguém nesse momento e apenas respeitem. Amo vocês", escreveu o influencer.