Suposto pivô da separação de Maiara e Fernando Zor se pronuncia

A relação de idas e vindas de Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor ganha mais um capítulo. Na noite de Natal, Maiara revelou que o namoro chegou ao fim após levar "chifres", através de seus Stories.

"Boa noite para você que ganhou dois pares de chifres no Natal!", escreveu ela. "Querido Papai Noel, esse ano as coisas não foram fáceis... Me manda um homem decente que eu tô preparada para receber!"

Em entrevista à coluna de Leo Dias, no Metrópoles, Fernando negou que tenha traído a cantora.