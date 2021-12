Suga, do BTS, testa positivo para Covid-19

Suga, do BTS, testou positivo para Covid-19. A gravadora Big Hit Music, do BTS, compartilhou a notícia sobre Suga em uma mensagem postada na plataforma da comunidade de fãs Weverse nesta sexta-feira, 24.

A empresa disse que o artista de 28 anos fez um teste PCR ao retornar dos Estados Unidos para a Coreia do Sul na quinta-feira, 23, e recebeu os resultados enquanto já se encontrava durante quarentena. A Big Hit Music observou que Suga não teve contato com seus companheiros de banda Jin, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook.

De acordo com o comunicado, ele teve uma série de compromissos pessoais nos Estados Unidos em meio ao período de descanso do BTS, que foi anunciado em 6 de dezembro como uma oportunidade para os artistas "se inspirarem e recarregarem com energia criativa" e para "passar a temporada de férias com suas famílias." A mensagem dizia que Suga fez um teste de PCR antes de deixar os EUA, que deu negativo.

A gravadora disse que Suga completou sua segunda rodada da vacina Covid-19 no final de agosto, tornando seu caso de coronavírus um avanço, e que ele não apresentava nenhum sintoma até este 24 de dezembro.