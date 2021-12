Kourtney Kardashian dá início às festividades de Natal com "romântica" sessão de fotos

Kourtney Kardashian está pronta para o Natal, posando no que podemos presumir que será o primeiro de muitos looks festivos nesta temporada de festas. Kourtney fotografou com um minivestido verde com detalhes peludos durante uma sessão de fotos artística na frente de suas árvores de Natal na quarta-feira, 22.

"Fotos de minhas românticas decorações de Natal", escreveu ela sobre os cliques, que mostravam seus lábios vermelhos. Veja todas as fotos aqui.

O conjunto da eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians também incluiu alguns acessórios picantes: meia arrastão e salto plataforma vermelha. O visual ganhou elogios de seus amigos, incluindo Tracy Romulus, que disse, "Rainha do Halloween e agora oficialmente Rainha do Natal." Simon Huck acrescentou que ela é a "dona de todos os feriados".

Kourt mais tarde compartilhou duas imagens de glamour com a amiga Veronique Vicari Barnes, com a legenda "Elfas nas prateleiras", referindo-se a uma de suas tradições de Natal favoritas com seus filhos.