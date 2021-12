Pai de Tiago Leifert fala após polêmica: "Não se preocupe com quem nega nossos méritos"

A discussão virtual entre Tiago Leifert e Ícaro Silva rendeu muito na Internet. Diversas estrelas se manifestaram; e, então, Gilberto Leifert, pai de Tiago, foi ao Instagram para deixar uma mensagem ao apresentador após a troca de farpas com Ícaro.

O pai de Lua Leifert postou um vídeo transmitido pela Globo em sua homenagem, incluindo vários momentos dele em programas da emissora.

Gilberto, nos comentários, iniciou seu longo texto ao filho. "Você talvez não goste de ver seu pai tratando deste tema em público. Mas estava na hora. Tenho setenta anos e cresci vendo a nação brasileira conviver com impunidade; negar o mérito das pessoas, suspeitar da honestidade e da integridade de quem alcança sucesso. O esporte preferido dos brasileiros não é o futebol. É o falar mal dos outros", mandou o profissional, que foi diretor da Globo por 30 anos.

Ele continuou: "Por isso, foi tocante e merecida a linda homenagem que lhe foi prestada ontem pela Globo e por seus colegas do The Voice Brasil. O clip recordou sua trajetória e me senti muito feliz. Não apenas porque sou seu pai, mas porque fui seu colega. Nunca trabalhamos na mesma área. Você inicialmente numa emissora afiliada, depois no SporTV, no Jornalismo/Esporte e depois no Entretenimento. Eu no Comercial. Meus ex-colegas, que foram seus chefes, reconheceram desde logo seu talento, seu preparo e dedicação. Na estrutura da Globo em que trabalhei por longos trinta anos os diretores sempre tiveram autonomia para contratar e demitir... na própria área. Aliás, jamais me meti nos assuntos que diziam respeito ao seu trabalho. Essa era a nossa regra do jogo (minha e sua) e meus pares a presumiam".