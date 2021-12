Babu Santana sobre polêmica entre Ícaro Silva e Tiago Leifert: "Me senti ofendido"

Babu Santana, que participou do BBB 20, da TV Globo, se manifestou sobre a polêmica envolvendo Ícaro Silva e Tiago Leifert. Para ele, os dois exageraram nos argumentos na discussão.

"A primeira vez que li (o post do Ícaro), me senti ofendido, achei que o Tiago teria mandado bem na resposta, mas quando vejo o conteúdo da resposta dele, acho que se equivoca", disse Babu, em participação no "BarbaCast", na quarta-feira, 22.

A ator não concordou quando Leifert afirmou que o Big Brother pagou o salário de Ícaro Silva. "Acho que se equivoca dentro do conteúdo, porque ele é Leifert, não é Tiago Marinho… Mas entendo que o ‘Big Brother' não pagou o salário do Ícaro, quem paga o salário dele é quem o contrata pelo imenso talento que ele tem, então a grande virada da vida do Ícaro é o esforço dele, de ator negro, de corpo negro, não é o Tiago Leifert e nem o ‘Big Brother' que pagam o salário dele", disse Babu.