Mariana Xavier comemora convite para filme de Lázaro Ramos: "Não tem nada a ver com meu corpo"

Em entrevista à revista Quem, Mariana Xavier falou sobre o convite feito por Lázaro Ramos para formar um par romântico com Seu Jorge no filme Medida Provisória. Para Mariana Xavier, o papel teve um significado pra lá de importante na sua carreira.

"Quando o Lázaro me convidou, respondi que não havia possibilidade de eu dizer não. É uma aparição pequena, mas que me deixou muito feliz, porque ela não tem nada a ver com meu corpo, e nem é para ser alívio cômico de ninguém", declarou no bate-papo.

A artista ficou muito feliz com a oportunidade e demonstrou gratidão pela escolha de Lázaro, o diretor do longa-metragem. "É para mostrar uma vertente do meu trabalho que as pessoas ainda conhecem muito pouco e eu quero mostrar mais. É um lado mais sério, mais dramático. Ele não me enxergou somente como atriz gorda", afirmou ela.