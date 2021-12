Sammy Lee vai estar no Big Brother Brasil 22, diz colunista

A influenciadora Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, vai estar no BBB 22, de acordo com o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles. Ela é mais um nome famoso especulado na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo a coluna, ela já passou por todo o processo de avaliação para entrar no reality e já teria inclusive assinado contrato com a Globo. Agora é aguardar o começo do programa, em 17 de janeiro, e confirmar se ela realmente vai estar por lá.

O marido dela, Pyong Lee, esteve no BBB 20, e depois passou pelo Ilha Record, onde se envolveu em grande polêmica. No reality apresentado por Sabrina Sato, Pyong se aproximou de outra participante, e o envolvimento culminou no fim do casamento com Sammy.