Dua Lipa e Anwar Hadid estão "dando um tempo" após 2 anos de namoro

Dua Lipa e Anwar Hadid não estão mais juntos? Vários relatórios dizem que Dua Lipa e Anwar Hadid estão dando um tempo.

"Dua e Anwar estão atualmente dando um tempo de seu relacionamento e estão passando um tempo separados", disse uma fonte compartilhada à People. "Eles estão descobrindo as coisas agora."

A cantora de 26 anos e o modelo de 22 foram relacionados pela primeira vez em julho de 2019, quando foram vistos se acariciando no British Summer Time Music Festival em Londres.

Em setembro, o casal confirmou seu romance comparecendo a um desfile de Marc Jacobs durante a New York Fashion Week, que contou com as irmãs supermodelos de Anwar, Bella e Gigi Hadid. Eles fizeram sua estreia no tapete vermelho apenas dois meses depois, no American Music Awards, em novembro.

Em entrevista a Andy Cohen, a musa revelou como conheceu o modelo. "Na verdade, nos conhecemos em um churrasco", disse ela no Watch What Happens Live em 2020. "Mas então continuou em DMs."