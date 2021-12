Alinne Moraes conta como o marido reage às cenas dela com Cauã Reymond

Alinne Moraes, que faz par romântico com Cauã Reymond em Um Lugar ao Sol, novela da TV Globo, disse que o marido não sente ciúmes do ator. Em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Alinne falou que o atual parceiro, Mauro Lima, encara com tranquilidade as cenas dela com o ex-namorado.

"Meu marido é diretor e roteirista, o que faz com que ele conheça tão bem quanto eu o ofício de construir histórias, pessoas e ficção. Independentemente disso, ele entende bastante a realidade também", contou a atriz.

No entanto, ela revelou o fato das pessoas shipparem muito os dois acaba deixando o esposo um pouco irritado. "Sendo assim, o que o tira do sério são outros tipos de "torcida" que ele lê no Twitter. Normalmente são as mais tóxicas e sobre assuntos mais sérios", completou ela na conversa.