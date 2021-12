Campeão de 'A Fazenda 13', Rico vai processar Dynho, MC Gui, e Gui Araujo

"Acho que eu nunca sofri tanto na minha vida como eu sofri no reality. Muito mais [que após o ‘De Férias com o Ex Brasil'], porque aqui fora quando eu sofri o ‘cancelamento', eu tinha meus amigos, a quem confiar, abraçar, chorar. Lá dentro não tinha ninguém. Por mais que a Aline estivesse comigo, eu me sentia sozinho, não me sentia completo. Qualquer deslize meu, ela se afastava um pouco", expressou o influenciador.