GKay sobre sucesso da 'Farofa': "Agora é pelo menos R$ 40 mil por story"

Gessika Kayane, a responsável pela festa que parou o Brasil, a Farofa da Gkay, contou que agora cobra no mínimo R$ 40 mil por um story no Instagram. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Gkay comemorou a repercussão do evento que reuniu muitas celebridades para 3 dias de festa em Fortaleza.

"Agora é pelo menos R$ 40 mil para um story. Se quiser feed, vai ter que batalhar para a gatinha aqui fazer, que ela está requisitada", brincou a influencer.

De acordo com a consultoria Branding Influxo&CO, ela teve uma audiência de 66 milhões de pessoas no Instagram, com os posts relacionados à festa.