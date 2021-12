Kaia Gerber e Austin Butler partem juntos para viagem de férias

Kaia aparentemente se cercou de amigos após sua separação de Jacob Elordi, de Euphoria. Há um mês, uma fonte confirmou ao E! News: "Eles se separaram e é amigável."

Jacob, que tem passado um tempo com a filha de Lori Loughlin, Olivia Jade Giannulli, expressou admiração por sua ex em uma entrevista Men's Health publicada em 20 de dezembro, dizendo que Kaia "se trata maravilhosamente bem publicamente... E eu aprendi muito com ela sobre como lidar com isso e apenas ser o que quer que seja sobre isso, sabe?"