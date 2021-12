Príncipe Harry e Meghan Markle posam com Archie e Lilibet para cartão de Natal

Este é um cartão de Natal incrivelmente fofo! Nesta quinta-feira, 23, Príncipe Harry e Meghan Markle deram ao povo uma nova foto adorável de seu filho de 2 anos, Archie, e da filha de 6 meses, Lilibet, quando eles revelaram seu cartão de feriado anual, que apresentava um doce retrato da família. A foto sorridente foi tirada por Alexi Lubomirski neste verão na casa do casal em Santa Bárbara, Califórnia.

No registro, o pequeno Archie, que aparece com jeans assim como seus pais, está sentado no colo de seu pai. Ao lado deles, Meghan, vestindo seu jeans com um suéter azul marinho, segura a bebê Lilibet sorridente. "Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet, ao mundo", disse a família, em comunicado. "Archie nos fez uma 'mamãe' e um 'papai', e Lili nos fez uma família. Como esperamos por 2022, fizemos doações em seu nome para várias organizações que honram e protegem as famílias - daqueles que estão sendo realocados do Afeganistão, para famílias americanas que precisam de licença parental remunerada."

A lista de organizações incluiu Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL + US e Marshall Plan for Moms.

A família concluiu sua mensagem: "Desejo a vocês um feliz Natal e um próspero Ano Novo, da nossa família para a sua!"