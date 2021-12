James Franco quebra silêncio 4 anos após alegações de má conduta sexual

James Franco admitiu ter dormido com alunas no passado quando era professor de teatro. James deu seus primeiros comentários sobre o assunto em quase quatro anos, na sequência de um processo de má conduta sexual movido contra ele que foi recentemente encerrado.

Em 2019, duas ex-alunas interinas entraram com uma ação coletiva contra o ator por suposto assédio sexual, exploração e coerção. Em junho passado, os registros do tribunal mostraram que ele concordou em pagar um acordo de US $ 2,2 milhões. O processo seguiu acusações semelhantes que uma das alunas no processo, outras três e outra mulher fizeram na imprensa em 2018. James negou as acusações.

Em um episódio de 23 de dezembro do The Jess Cagle Show da SiriusXM, Franco abordou o assunto pela primeira vez em quase quatro anos e também fez uma confissão.

"Olha, vou admitir que dormi com as alunas. Não dormi com ninguém naquela classe em particular. Mas, no decorrer do meu ensino, dormi com as alunas e isso estava errado", disse ele no podcast, acrescentando: "Não foi por isso que comecei a escola."