Shantal diz que médico indicou abortivo para acelerar o parto, afirma colunista

A influenciadora Shantal Verdelho prestou depoimento à polícia sobre as acusações de violência obstétrica contra o médico Renato Kalil. Em 13 de setembro ela deu à luz Domênica, filha dela com o modelo Mateus Verdelho. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, ela teria dito que o médico receitou um abortivo para acelerar o trabalho de parto.

Segundo Mônica Bergamo, a influenciadora realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, na terça-feira, 21, para verificar se as ações do médico durante o parto caracterizaram lesão corporal na vagina.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo investiga o caso e a conduta do obstetra. Entre as acusações, ele teria usado a manobra de Kristeller, um movimento contra indicado pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde para forçar a saída do bebê. A manobra pode colocar em risco a mulher e a criança.